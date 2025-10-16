PF apura fraude em licitações, desvios e lavagem de dinheiro envolvendo obra da COP30 em canal de Belém (PA)

PF apura desvio em contratos de saneamento de R$ 150 milhões no Pará — Foto: Polícia Federal (PF)

Entre 2020 e 2024, empresas ligadas a uma organização criminosa, firmaram contratos que somam cerca de R$ 153 milhões. Contratos do Projeto Mata Fome, no valor de R$ 132 milhões, também estão sob investigação da Justiça Federal.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (16), uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de fraudar licitações, desviar recursos públicos e lavar dinheiro em contratos ligados à antiga Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (SESAN), atual SEZEL.

Estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, 12 afastamentos cautelares de servidores, três suspensões de contratações e medidas de sequestro de bens, autorizadas pela Justiça Federal, em Belém e na cidade do Rio de Janeiro.

Um dos contratos investigados é do Projeto Mata Fome, contemplado pelo PAC Seleções do Governo Federal, no valor de R$ 132 milhões. A licitação deste projeto, anunciado como obra da COP 30, foi suspensa pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará em janeiro de 2025.

As investigações apontam que, entre 2020 e 2024, empresas ligadas ao grupo investigado firmaram contratos que somam cerca de R$ 153 milhões, incluindo obras consideradas prioritárias para a capital paraense.

Segundo a PF, há indícios de saques em espécie logo após os pagamentos públicos, o que pode caracterizar lavagem de dinheiro. Em novembro de 2024, a corporação apreendeu R$ 601 mil em espécie em uma dessas situações.

Responsável pelo PAC Seleções, o Ministério das Cidades foi procurado pelo g1, mas ainda não dado retorno até a última atualização da reportagem.

Em nota, a prefeitura de Belém informou que prestou total colaboração e entregou toda a documentação solicitada, referente a contratos firmados na gestão anterior, entre os anos de 2020 e 2022. A prefeitura disse ainda, que permanece à disposição das autoridades para contribuir integralmente com as investigações.

Fonte: G1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2025/17:30:58

