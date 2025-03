PF apura fraudes à previdência social no Pará

Foto: Reprodução | O esquema fraudulento se baseava na criação de identidades falsas, especialmente de pessoas idosas, para obtenção ilícita de benefícios sociais pagos pelo governo federal.

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (18/3) a operação Pilares Falsos, com o objetivo de desarticular um esquema de fraudes contra a previdência no Pará.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Belém, expedido pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará, para apreensão de documentos, registros bancários, equipamentos eletrônicos e materiais utilizados na falsificação documental. Também foi autorizada a quebra do sigilo telemático do alvo.

As investigações identificaram que o grupo criminoso criava beneficiários fictícios, utilizando-se de falsificação de documentos e manipulação de informações cadastrais para concessão indevida de benefícios sociais.

O esquema fraudulento se baseava na criação de identidades falsas, especialmente de pessoas idosas, para obtenção ilícita de benefícios sociais pagos pelo governo federal. Entre as práticas identificadas estavam a falsificação de documentos pessoais e manipulação sistemática de dados cadastrais, com uso recorrente de endereços fictícios para dificultar a identificação dos responsáveis.

O nome da operação faz referência à utilização de informações falsas como pilares que sustentavam todo o esquema fraudulento.

Os fatos investigados podem configurar estelionato majorado, caracterizado pela obtenção de vantagem ilícita causando prejuízo ao patrimônio público, falsificação de documento público e falsificação de documento particular, crimes previstos no Código Penal.

A Polícia Federal segue com as investigações para identificar eventuais outros envolvidos e dimensionar o impacto das fraudes no sistema financeiro e previdenciário.

