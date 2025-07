PF assume fiscalização de CACs nesta terça; país tem 1,5 milhão de armas registradas

Foto:Reprodução | Até o último mês, responsabilidade pela fiscalização dos CACs era do Exército. Transferência para a PF ocorre de forma escalonada e demandou repasse de R$ 20 milhões à instituição.

A Polícia Federal assume, a partir desta terça-feira (1º), a responsabilidade pela fiscalização dos CACs, como são conhecidos os colecionadores de armas, atiradores esportivos e caçadores registrados.

De acordo com informações repassadas pelo Exército Brasileiro, existem no Brasil quase 980 mil certificados de registro de CACs, e 1,5 milhão de armas de fogo registradas.

Até o último mês, a responsabilidade pela fiscalização dos CACs era do Exército. A transferência para a Polícia Federal ocorre de forma escalonada, e atende a uma determinação do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A mudança consta do chamado decreto das armas, assinado em julho de 2023, e confirmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

🗓️Todos os processos iniciados até 30 de junho continuarão sob responsabilidade do Exército. A partir desta terça, novos pedidos passarão a ser analisados pela PF.

O que muda?

Entre as mudanças previstas, está a elaboração de um painel estatístico que reunirá dados sobre os processos de registros e outros conteúdos sobre os CACs no país.

O objetivo é facilitar o acesso da sociedade a informações sobre o segmento.

Ao todo, o país tem:

Certificados de Registro de CACs: 978.441

Armas de fogo registradas nos nomes deles: 1.507.150

Segundo a PF, os procedimentos de concessão seguirão os critérios previstos em lei, “com foco na verificação da idoneidade do solicitante, capacidade técnica e aptidão psicológica”.

🗓️A previsão é que o tempo médio para análise dos pedidos seja de 11 dias.

Segundo a PF, a instituição assumirá, entre outras atribuições:

o registro de pessoas físicas e empresas para o exercício das atividades de colecionamento, tiro desportivo e caça excepcional; a autorização para compra e transferência de armas;

a fiscalização das atividades exercidas por CACs;

a entrega de guias de tráfego com as armas; controle do comércio varejista para pessoa física.

Prazo prorrogado

Inicialmente, o texto previa que a fiscalização passaria à PF a partir de 1º de janeiro de 2025.

Entretanto, a própria PF pediu prorrogação porque não havia recebido recursos para criar a estrutura necessária para assumir a função, o que incluía a contratação de funcionários terceirizados.

Reforço no orçamento

Em 15 de maio, o Ministério da Justiça anunciou, em nota, a transferência de R$ 20 milhões à Polícia Federal para as ações necessárias. Esse valor, porém, é inferior aos R$ 30 milhões que a própria PF havia estimado como o custo para assumir a fiscalização.

Também na nota, o secretário-executivo no ministério, Manoel Carlos de Almeida Neto, informou que serão criadas delegacias de Controle de Armas em todas as capitais do país e no Distrito Federal, além de 96 Núcleos de Controle de Armas em delegacias da PF no interior do país.

O trabalho em todo o país será gerenciado por uma Coordenação Geral de Controle de Armas.

