PF bloqueia R$ 265 milhões em operação contra mineração ilegal na Terra Yanomami

Foto: Nucom PF/Reprodução | A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta segunda-feira (8) a Operação Ouro Negro, que investiga um esquema de facilitação na emissão de licenças ambientais e o transporte ilegal de cassiterita extraída da Terra Indígena Yanomami. Ao todo, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão nos estados de Roraima, Amazonas, São Paulo e Rio de Janeiro.

A Justiça também determinou o bloqueio de mais de R$ 265 milhões e a suspensão das atividades de empresas envolvidas. Em Boa Vista (RR), um dos mandados foi cumprido na Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Femarh).

A cassiterita é utilizada na fabricação de ligas metálicas, vidros, acabamentos de automóveis e até telas de celulares. A investigação começou após a apreensão de duas toneladas do minério na capital de Roraima.

Segundo a PF, a operação é parte da Operação Libertação, determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), dentro da ADPF 709, que trata de medidas para a desintrusão da Terra Yanomami.

