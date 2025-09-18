PF confirma prisão de foragida brasileira na Itália, acusada de ser mandante do assassinato do marido em Pernambuco

Imagem: ilustração/PF | Núcleo de Cooperação Internacional informa a prisão de uma brasileira na cidade de Pisa, Itália, no último sábado (13/9)

A prisão no exterior somente foi concretizada em decorrência da realização de Difusão Vermelha do mandado de prisão pela Interpol, requerido pela Polícia Federal em Pernambuco.

Este procedimento consiste em instrumento de cooperação policial internacional, que têm como objetivo a localização e captura de foragidos no exterior, permitindo a implementação posterior de processo de extradição.

Após sua prisão pelas autoridades italianas, a foragida foi colocada à disposição do Tribunal de Apelação de Florença, na Itália

Foragida por um homicídio qualificado ocorrido há 20 anos, foi condenada como mandante do assassinato de seu ex-marido no ano de 2005. A brasileira se encontrava foragida desde 2019, quando foi condenada pelo Tribunal do Júri da cidade de Paulista/PE.

