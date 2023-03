PF deflagra 7ª fase da Operação Lesa Pátria contra golpistas do 8 de janeiro

Registro dos atos golpistas de 8 de janeiro, em Brasília. (Foto: Sergio Lima/AFP )

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira 7, a sétima fase da Operação Lesa Pátria, que mira as pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília.

A corporação cumpriu oito mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão em Minas Gerais e no Paraná. As identidades dos alvos desta fase da Lesa Pátria ainda não foram reveladas. As prisões, segundo nota da PF, já foram realizadas. Dois golpistas estavam em Areado (MG) e um em Alpinópolis (MG). Os presos serão levados para delegacias de polícia locais. No Paraná, as buscas ocorrem em Curitiba.

De acordo com a PF, os investigados podem responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

Na capital federal, segundo o Supremo Tribunal Federal, há 751 pessoas presas após se envolverem com o vandalismo na sede dos Três Poderes. Outras 655 foram liberadas para responder em liberdade.

Por:Jornal Folha do Progresso em 07/03/2023/07:34:26 com informações PF e Carta Capital

