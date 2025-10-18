PF deflagra Operação ‘A Queda do Rey’ contra abuso sexual infantil na internet em Placas (PA)

Operação foi deflagrada nesta sexta-feira (17) — Foto: Ascom PF/Divulgação

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (17), a Operação A Queda do Rey, com o objetivo de combater crimes de armazenamento e compartilhamento de material envolvendo abuso sexual infantil e juvenil na internet. A ação foi realizada no município de Placas, no oeste do Pará.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, expedido pela Subseção Judiciária Federal de Santarém, os policiais apreenderam equipamentos eletrônicos, que agora serão encaminhados para análise pericial. O material apreendido servirá para coleta de provas e identificação dos responsáveis pela produção e disseminação dos conteúdos ilícitos.

A operação faz parte dos esforços permanentes da Polícia Federal para coibir a exploração sexual de crianças e adolescentes no ambiente digital. Segundo a corporação, esse tipo de crime tem sido alvo de investigações constantes, em razão do aumento de casos envolvendo o uso da internet para compartilhamento de imagens e vídeos de abuso.

Alerta aos pais e familiares

Além das ações investigativas, a Polícia Federal também faz um alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos tanto no mundo virtual quanto no físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais.

Conversar abertamente sobre os perigos da internet, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online são medidas essenciais de proteção.

A PF ressalta que mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo excessivo em relação ao uso do celular e do computador, podem indicar situações de risco. É igualmente importante ensinar às crianças e adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda.

“A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes. A informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas”, destacou a corporação.

