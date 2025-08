PF deflagra operação contra desvio de combustíveis no DSEI Kaiapó, no sul do Pará

Foto: Divulgação – PF | A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (1º), a Operação Fluxo Legal Ilegal, com o objetivo de apurar o desvio de combustíveis vinculados à Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai). A investigação se concentra no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Kaiapó, localizado no município de Redenção, no sul do Pará.

De acordo com a PF, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na cidade, inclusive na própria sede do DSEI Kaiapó. Durante as diligências, foram apreendidas mídias e materiais que pertencem aos investigados. O conteúdo será analisado para aprofundar as investigações, que buscam identificar o montante do prejuízo aos cofres públicos e eventuais novos envolvidos.

A operação teve início a partir de uma denúncia anônima, que apontava o uso irregular de cartões de abastecimento de combustível destinados exclusivamente às viaturas oficiais da secretaria. Segundo a denúncia, esses cartões estariam sendo utilizados em veículos particulares, em desvio claro de finalidade.

Além disso, há indícios de que alguns dos veículos vinculados aos cartões de abastecimento estariam fora de operação, baixados ou sucateados, mas ainda assim os cartões seguiam ativos e sendo usados em postos de combustíveis da região.

A Polícia Federal segue com as investigações e não descarta novas fases da operação.

Fonte: Polícia Federal do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/08/2025/12:21:11

