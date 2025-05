PF deflagra operação contra fraudes fundiárias no Pará

(Foto:Reprodução) – Operação contou com a mobilização de diversos policiais para cumprir 39 mandados de busca e apreensão

A Polícia Federal deflagrou, na manhã de quarta-feira (21/05), a Operação Imperium Fictum, voltada à repressão de organização criminosa especializada em fraudes fundiárias, grilagem de terras públicas da União e lavagem de capitais no Estado do Pará.

A ação resultou no cumprimento de 39 mandados de busca e apreensão e 9 mandados de prisão preventiva, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Pará. Os mandados foram cumpridos nos Estados do Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Ceará, São Paulo e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.

As medidas judiciais visam desarticular a estrutura financeira da organização criminosa, preservar o patrimônio público e salvaguardar a integridade do sistema registral fundiário. Os investigados poderão responder, entre outros, pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, falsidade ideológica, uso de documento falso, grilagem de terras públicas, lavagem de dinheiro e fraude contra o sistema financeiro nacional.

Fonte:PF/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/05/2025/07:21:37

