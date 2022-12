PF deflagra operação contra suspeitos de usar aviões para o tráfico de drogas

Avião que transportava droga foi interceptado pela PF em fazenda no interior de Roraima — ( Foto: Arquivo pessoal)

Operação Mente de Colméia cumpre 12 mandados contra suspeitos de utilizarem aviões para o tráfico.

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (21) a operação Mente de Colméia, com o objetivo de desarticular a atuação de grupo criminoso especialista no transporte de drogas por avião em Roraima.

Mais de 40 policiais cumprem sete mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão, expedidos pela Vara Criminal da Comarca de Mucajaí, no Sul de Roraima. Entre os alvos estão dois pilotos de avião.

A operação é um desdobramento da ação que resultou na apreensão recorde de mais de meia tonelada de skunk, uma aeronave, veículos e armas de fogo em uma pista clandestina em uma fazenda em Mucajaí.

A pista clandestina, segundo a PF, serviria de apoio logístico tanto para o tráfico de drogas quanto para o garimpo ilegal operacionalizado dentro da Terra Indígena Yanomami.

No dia da apreensão, o avião de pequeno porte, que transportava a droga, foi interceptado pela Força Aérea Brasileira (FAB). Militares da FAB determinaram que ele pousasse no Aeroporto Internacional de Boa Vista, mas a ordem não foi atendida e o piloto pousou na pista clandestina em Mucajaí.

Agentes da Força-Tarefa de Segurança Pública do Estado de Roraima (FTSP-RR) e da Polícia Federal realizaram a interceptação da aeronave em solo, mas quatro pessoas fugiram e se esconderam em uma região de mata, abandonando no local os bens apreendidos.

Um inquérito policial foi instaurado e identificou cinco suspeitos de participarem do esquema, entre eles, os dois pilotos alvos da operação nesta quarta.

Um deles, inclusive, possui passagem por homicídio e porte de arma de fogo de uso restrito e já foi alvo se outra operação da FTSP-RR, deflagrada em abril deste ano.

Quatro aeronaves apreendidas

Desde a sua criação, em julho de 2019, a FTSP-RR já apreendeu quatro aeronaves utilizadas em apoio ao transporte de drogas. Em outubro de 2020, foi apreendida uma aeronave no município de Amajari que transportava 400Kg de cocaína.

Em setembro de 2021 outra aeronave foi apreendida, além de um fuzil calibre .762.

Em fevereiro de 2022 um avião que havia sido furtado em Boa Vista foi apreendido com 165Kg de droga em Presidente Figueiredo, no Amazonas, após ação conjunta da FTSP-RR, Polícia Federal e Força Aérea Brasileira (FAB).

Apenas no ano de 2022 a FTSP-RR apreendeu 40Kg de cocaína, 779Kg de Skunk, mais de 500 comprimidos de droga sintética, 41 armas de fogo e mais de 2000 munições de variados calibres, cujas destinações seriam não apenas o tráfico de drogas mas, também, o apoio ao garimpo ilegal no estado.

Operação Mente de Colméia

O nome da operação remete à forma de atuação das forças de segurança no contexto da FTSP-RR, agindo com sincronicidade na busca do atingimento de objetivos comuns a todas as esferas governamentais.

Por:Jornal Folha do Progresso em 21/12/2022/07:05:53

