PF deflagra operação de combate a fraudes bancárias na Caixa Econômica Federal

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira 02/10, operação policial visando desarticular um grupo criminoso que tinha o objetivo de realizar fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. Durante a Operação policial foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, no bairro Vila São Jorge, na Zona Noroeste da cidade, expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos.

As investigações tiveram início com a abordagem de duas mulheres na porta de uma agência bancária em São Vicente, com atitude suspeita, portando anotações que continha diversos nomes de pessoas e CPFs.

Após diligências, constatou-se que as duas mulheres eram orientadas por um terceiro indivíduo, apontado como líder do grupo, para a realização de saques fraudulentos de benefícios sociais. Verificou-se, ainda, que uma das mulheres também figurava como destinatária de valores desviados de contas bancárias de vítimas do mesmo tipo de fraude, residentes em diferentes estados do país.

As investigações prosseguirão com a análise do material arrecadado e perícias dos celulares e computadores apreendidos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de furto mediante fraude, estelionato e associação criminosa.

