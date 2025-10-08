PF deflagra operação em combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes no Pará

Ação simultânea ocorre em todos os estados e conta com a participação das Polícias Civis de 16 unidades da federação. (Foto: Divulgação | Polícia Federal)

O Pará está entre os 16 estados brasileiros envolvidos na Operação Nacional Proteção Integral III deflagrada nesta quarta-feira (8)

O Pará está entre os 16 estados brasileiros envolvidos na Operação Nacional Proteção Integral III, deflagrada pela Polícia Federal, nesta quarta-feira (8), em ação conjunta com as Polícias Civis estaduais. A ação tem como objetivo identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, principalmente, pela internet.

A operação prevê o cumprimento simultâneo de 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva em todo o país, resultando até o momento em 37 prisões em flagrante, duas apreensões de menores e 2 vítimas resgatadas (números em atualização).

Participaram 617 policiais federais e 273 policiais civis dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo.

Em todo o país, a Operação Nacional Proteção Integral III resultou, até o momento, em 182 mandados de busca e apreensão, 19 prisões em flagrante (em andamento) e o resgate de 1 vítima (em andamento). A operação conta com o envolvimento de 617 policiais federais e 273 policiais civis. O último balanço foi divulgado pela PF às 8h47.

Coordenada pela Polícia Federal, a operação integra esforços nacionais para combater crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes. A ação, de acordo com a PF, reforça a integração entre forças policiais federais e estaduais e demonstra o compromisso conjunto de defesa da infância e da adolescência.

A Operação Proteção Integral III dá continuidade às edições anteriores, deflagradas em março e maio de 2025, evidenciando o trabalho contínuo da Polícia Federal nessa frente de combate. Somente entre janeiro e setembro de 2025, mais de 1.630 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais já foram cumpridos pela corporação.

A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes, conversando abertamente sobre riscos e ensinando como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais. Prevenção e informação são ferramentas essenciais para garantir a segurança e o bem-estar infantil.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/10/10:40:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...