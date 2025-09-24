PF deflagra operação para combater ocupação ilegal de terras em Rondônia

Foto:ilustração | A operação teve a participação de agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que cumpriram a medida cautelar em Porto Velho

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (23/9), a Operação Solo Falso, a fim de desarticular um esquema de grilagem de terras na Floresta Nacional do Bom Futuro.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão em Porto Velho/RO, expedido pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia, com o objetivo de encontrar maiores indícios da atuação criminosa.

A investigação teve início em 2025, a partir de uma denúncia anônima realizada junto ao ICMBio, na qual foi relatada a ocupação irregular de terceiros na Floresta Nacional do Bom Futuro, resultando no desmatamento da vegetação nativa.

A Polícia Federal atua de forma constante e rigorosa para manter a integridade do meio ambiente, de modo que ações que atentem contra os interesses ambientais serão reprimidas com o rigor da legislação penal.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/09/2025/15:16:30

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...