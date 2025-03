PF desarticula esquema de fraudes bancárias no Pará

(Foto: Reproduçã0) – Grupo criminoso falsificava documentos de terceiros para fazer movimentações financeiras ilegais

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (19/3), a operação Clones, para combater organização criminosa especializada em fraudes bancárias na Caixa Econômica Federal. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Belém.

A investigação aponta que o grupo criminoso, integrado por diversos estelionatários, falsificava de maneira sofisticada documentos e contas bancárias de outras pessoas. Alguns integrantes do grupo se passavam pelas próprias vítimas, permitindo saques e transferências ilegais que causaram prejuízos milionários à Caixa e a inúmeras pessoas físicas.

Durante as investigações, foram identificados múltiplos envolvidos que atuavam no esquema como intermediários e beneficiários diretos dos valores desviados, valendo-se de técnicas engenhosas para dificultar a identificação e o rastreamento dos recursos ilícitos.

A Polícia Federal segue o trabalho para saber a quantidade e identidade de cada membro da organização criminosa e recuperar os valores indevidamente retirados, cujo prejuízo ainda não é desconhecido. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato majorado, falsificação de documentos e organização criminosa, com penas que podem ultrapassar dez anos de reclusão.

As investigações prosseguem em sigilo para garantir a completa desarticulação do grupo criminoso e prevenção de novas ocorrências.

Fonte: Vinícius Soares – PF/PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/03/2025/15:09:57

