PF desarticula esquema de furto de cargas dos Correios no Pará

Foto: Reprodução | A ação contou com o apoio dos Setores de Segurança e Inteligência Corporativa dos Correios no Pará e em Brasília.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (18/02), a Operação VAR, que desarticulou uma organização criminosa especializada em furtos de cargas e encomendas dos Correios. Segundo as investigações, o esquema causou um prejuízo superior a R$ 35 milhões aos cofres públicos nos últimos cinco anos, valor pago a título de indenizações por extravio de encomendas. A ação contou com o apoio dos Setores de Segurança e Inteligência Corporativa dos Correios no Pará e em Brasília.

Foram cumpridos 42 mandados de prisão e 49 mandados de busca e apreensão em cidades paraenses como Ananindeua, Belém, Benevides, Bragança, Capitão Poço, Castanhal, Marituba, Moju e Igarapé-Açu, além de Maracaçumé, no Maranhão. A 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, responsável pelos mandados, também determinou a suspensão das atividades de lojas que receptavam as cargas furtadas e o bloqueio de valores em contas dos investigados, provenientes dos crimes.

Entre os alvos das prisões estão 29 motoristas e ex-motoristas contratados por empresas terceirizadas que prestam serviços aos Correios. Eles atuavam em rotas nacionais entre São Paulo/SP e Belém/PA, e São Paulo/SP e Marabá/PA. Com o tempo, os criminosos se especializaram em burlar sistemas de segurança dos caminhões, como lacres e alarmes, para ocultar sua participação nos furtos.

Os criminosos focavam principalmente em produtos eletrônicos de alto valor agregado, como celulares, notebooks, tablets e TVs. As investigações também revelaram um esquema de receptação e distribuição desses itens, o que levou a buscas e apreensões em seis lojas de eletrônicos. Os proprietários desses estabelecimentos foram presos preventivamente, e as atividades comerciais foram suspensas. Um dos alvos já havia sido preso em 2021 pelo mesmo crime e teve duas de suas lojas fechadas pela PF nesta operação.

O nome da operação, VAR (Video Assistant Referee, ou árbitro de vídeo), foi inspirado no vocabulário utilizado pelos criminosos, que faziam referência ao futebol ao se comunicar sobre os crimes. A operação marca um importante avanço no combate a esse tipo de delito, que há anos prejudica os Correios e os consumidores que aguardam suas encomendas.

Fonte: PF e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/02/2025/08:40:15

