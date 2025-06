PF desarticula esquema que usava o Brasil como escala para imigração ilegal aos EUA

Foto: Reprodução | Uma organização criminosa envolvida no contrabando de migrantes foi desarticulada, nesta quarta-feira (4), em São Paulo (SP), pela Polícia Federal (PF). A Operação Paradise contou com o apoio de agências internacionais dos Estados Unidos e da Comunidade Policial das Américas (Ameripol). O resultado da ação demonstra na prática a importância da cooperação internacional no enfrentamento ao crime transnacional.

Foram cumpridos um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo. A investigação foi iniciada a partir da análise de inteligência da Polícia Federal, que identificou anomalias no fluxo migratório de pessoas de nacionalidade turca. Elas estariam utilizando o território brasileiro como rota de passagem para a entrada ilegal de pessoas nos Estados Unidos.

O contrabando de migrantes é um crime contra o Estado. Geralmente, ocorre quando um grupo de contrabandistas (os chamados coiotes) se organiza para facilitar a entrada ilegal de pessoas em outro país em troca de vantagens financeiras. Apesar da vontade inicial do migrante, muitas vezes ele se submete a situações extremamente degradantes para conseguir acessar clandestinamente outras nações.

No caso da Operação Paradise, as apurações apontaram que um suspeito, também de origem turca e residente no bairro Paraisópolis, na capital paulista, estaria dando suporte logístico e promovendo a saída dos migrantes para países da América Central. De lá, as vítimas seguiam para o México e, então, cruzavam ilegalmente a fronteira com os Estados Unidos.

Essa prática fragiliza os esforços do Estado para promover uma migração segura, ordenada e regular. Portanto, ela exige a adoção de políticas públicas específicas para o enfrentamento do crime, que é comumente subnotificado. Para implementar mecanismos para fornecer soluções duradouras para o problema, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) executa o 1º Plano de Ação em Enfrentamento ao Contrabando de Migrantes.

“O contrabando de migrantes compromete direitos, explora vulnerabilidades e envolve redes criminosas transnacionais. O Governo Federal tem atuado de forma firme e coordenada para romper esses esquemas e proteger vidas. A cooperação internacional foi essencial para o sucesso da Operação Paradise”, afirma a coordenadora-geral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, do MJSP, Marina Bernardes.

A operação contou com apoio da Ameripol e das agências norte-americanas U.S. Customs and Border Protection (CBP) e Homeland Security Investigations (HSI), que informaram à Polícia Federal que todas as pessoas contrabandeadas já foram detidas em solo americano.

Fonte: Fonte: Agência Gov /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2025/16:05:34

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...