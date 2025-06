PF desarticula orcrim que enviava brasileiras para exploração sexual na Bélgica

Foto:Reprodução | A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (17/6), a segunda fase da Operação Perfídia para desarticular um grupo criminoso especializado no envio de mulheres brasileiras para exploração sexual na Bélgica.

A ação cumpre quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal de Mato Grosso, nos municípios de Uberlândia/MG, Rio Verde/GO e Goiânia/GO.

A nova fase é um desdobramento da investigação que, a partir da análise das provas da primeira etapa, permitiu a identificação de um segundo núcleo de envolvidos no esquema.

Segundo as apurações, este grupo era responsável por gerenciar os sites utilizados na exploração e por realizar o atendimento em nome das vítimas.

A primeira fase da Operação Perfídia, deflagrada em agosto de 2024, teve como objetivo desarticular um esquema de tráfico de mulheres para exploração sexual na Europa. As vítimas eram aliciadas no Brasil com falsas promessas de emprego e, ao chegarem ao exterior, tinham os documentos retidos e eram forçadas à prostituição.

