PF descarta presença de bomba no voo da Azul que fez pouso de emergência no Aeroporto de Brasília

Avião da Azul no Aeroporto de Brasília após pouso de emergência — Foto: Walter Rocha/TV Globo/Reprodução

Avião decolou de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP). Às 20h45, aeronave fez um pouso de emergência na capital após um bilhete com ameaça de bomba ser encontrado no banheiro.

A Polícia Federal descartou a presença de bomba no avião da Azul que fez um pouso de emergência em Brasília, na noite desta quinta-feira (7). A informação foi divulgada às 2h45 desta sexta (8), após uma varredura.

O avião decolou de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP). Às 20h45, a aeronave fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional da capital após um bilhete ser encontrado no banheiro do avião. No papel, estava escrito que havia explosivos no compartimento de cargas.

“Após varredura antibombas, a Polícia Federal descartou a presença de qualquer artefato explosivo em aeronave da companhia aérea Azul que, na noite desta quinta-feira (7/8), teve voo alternado para Brasília”, diz a PF.

A PF informou que todas as malas que estavam na aeronave passaram por um raio-x. O avião foi liberado para retornar à operação e as investigações sobre a autoria da ameaça seguem em curso.

Os passageiros passaram a madrugada na “sala de segurança” do aeroporto e prestaram depoimento à PF (veja vídeo abaixo). Eles foram liberados no fim da madrugada.

Na manhã desta sexta (8), a Azul informou que os passageiros foram reacomodados em outros voos da companhia.

Pouso de emergência

Segundo a companhia aérea, a mudança foi preventiva “devido a questões de segurança envolvendo ameaça de artefato a bordo” – ou seja, uma ameaça de bomba.

Ainda de acordo com a Azul, os 170 passageiros e os tripulantes desembarcaram em segurança.

Em nota, a Inframerica – consórcio que administra o Aeroporto de Brasília – informou que o plano de contingência foi acionado e que não houve impacto em outros pousos e decolagens previstos para o terminal.

Imagem da plataforma de monitoramento de voos FlightRadar24 mostra que o avião faz uma “curva brusca” no ar para se aproximar do Aeroporto de Brasília. Veja abaixo:

Íntegra

Leia abaixo a íntegra das notas divulgadas sobre o caso.

Polícia Federal

Após varredura antibombas, a Polícia Federal descartou a presença de qualquer artefato explosivo em aeronave da companhia aérea Azul que, na noite desta quinta-feira (7/8), teve voo alternado para Brasília. O avião foi liberado para retornar à operação.

As investigações sobre a autoria da ameaça seguem em curso.

Azul

A Azul informa que o voo AD4816 (São Luiz-Viracopos) declarou emergência e precisou alternar para o aeroporto de Brasília, preventivamente, devido a questões de segurança envolvendo ameaça de artefato a bordo. O pouso aconteceu normalmente, e os Clientes e Tripulantes desembarcaram em total segurança.

A Azul vai garantir todo o suporte necessário após a liberação das autoridades. A Companhia ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Azul.

Inframerica

A Inframerica, administradora do Aeroporto de Brasília, informa que na noite de hoje, um avião de São Luiz com destino a Viracopos, declarou emergência e alternou para o terminal brasiliense. A aeronave pousou às 20:45 e os passageiros e tripulação desembarcaram em total segurança.

Todo o plano de contingência do aeroporto foi acionado, como prevê o protocolo de segurança da concessionária. A Polícia Federal está atuando no local para averiguar a suspeita de um artefato no interior da aeronave.

As operações aéreas seguiram normal por uma das pistas do aeroporto, sem impacto em pousos e decolagens. O terminal aéreo da capital federal possui duas pistas paralelas, e no momento está com uma das pistas com a operação suspensa.

Polícia Federal

A Polícia Federal esclarece que, na noite desta quinta-feira (7/8), foi acionada para averiguar a informação de ameaça de artefato explosivo em voo da companhia aérea Azul que partiu de São Luís/MA com destino a Campinas/SP.

O voo pousou no Aeroporto Internacional de Brasília, onde os passageiros e a tripulação desembarcaram em segurança.

A PF realiza varredura antibombas na aeronave para verificar a eventual existência de artefatos explosivos e apura a autoria da ameaça.

Fonte: Marcella Rodrigues, Naiara Santos, g1 DF e TV Globo — Brasíliae Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/07:34:50

