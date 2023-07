PF destrói equipamentos utilizados na extração ilegal de madeira em Altamira

(Foto:Divulgação/PF) – A Polícia Federal destruiu, na última quarta-feira (19), um caminhão, madeira e ferramentas usadas na extração ilegal de madeira, na Área Indígena da Cachoeira Seca, em Altamira, município no sudoeste do Pará.

O trabalho foi feito por meio da operação “Massaranduba”, deflagrada na madrugada do mesmo dia. Ninguém foi preso até o momento, mas a investigação continua para apurar os responsáveis pelo delito.

Oito policiais federais e fiscal do Ibama participaram da ação, com objetivo de verificar a suspeita de crime de desmatamento ilegal. Segundo a investigação, a madeira seria transportada durante a noite, para despistar a fiscalização.

Com a incursão, uso de tecnologia de geolocalização e de drones, foi localizado um caminhão, ao lado de inúmeras toras de madeira ilegal, já beneficiadas, além de diversas ferramentas utilizadas no processo de serragem.

No local, foram abordadas pessoas suspeitas da prática do crime, que foram ouvidas em termo de declarações pela autoridade policial. De acordo com os relatos, um vereador do município de Placas era o responsável por coordenar a extração das madeiras no interior da Terra Indígena. O veículo e os objetos foram destruídos, segundo a PF, por conta da impossibilidade de remoção.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/07/2023/09:03:51

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...