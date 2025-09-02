PF e CGU investigam desvio de recursos públicos em operação no Pará
Foto: Reprodução | Operação Expertise apura fraudes em contratos, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo R$ 198 milhões.
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (2) a Operação Expertise, em parceria com a Controladoria Geral da União (CGU), para investigar crimes contra a Administração Pública e lavagem de capitais no Pará. O foco das apurações é a contratação fraudulenta de empresas por órgãos estaduais e municipais, utilizando recursos federais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) e do Fundo Nacional de Saúde (FNS).
Segundo a investigação, o esquema envolvia empresários, servidores públicos e empresas de fachada. As fraudes teriam ocorrido por meio de direcionamento de licitações, adesões irregulares a atas de registro de preços, execução parcial de contratos e repasses de valores públicos, que depois eram sacados em espécie e redistribuídos entre os participantes.
O montante desviado ainda está sendo apurado, mas os contratos levantados inicialmente somam cerca de R$ 198 milhões. Para garantir a eficácia da operação, a Justiça determinou bloqueio de ativos no mesmo valor, além do afastamento do sigilo bancário e fiscal de 17 investigados.
As ações desta terça-feira mobilizaram 65 policiais federais e 6 auditores da CGU nos municípios de Belém e Marituba. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, 5 de prisão preventiva, além de medidas como monitoramento eletrônico, afastamento de 6 servidores públicos e suspensão das atividades de quatro empresas, incluindo contratos em vigor com órgãos do estado e do município de Marituba.
Fonte: Estado do Pará Online /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/09/2025/08:23:38
