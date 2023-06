PF e PMAM apreendem 600kg de drogas no AM

A ação ocorreu nas proximidades do município de São Gabriel da Cachoeira/AM, fronteira com a Colômbia (Foto:Reprodução/PF).

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Amazonas (COE/PM/AM), apreendeu, na manhã desta quinta-feira (15/6), duas embarcações e, cerca de 600kg de maconha do tipo skunk, durante patrulhamento nas proximidades do município de São Gabriel da Cachoeira, fronteira com a Colômbia.

A droga estava escondida na floresta, nas mediações em que estavam atracadas as embarcações. Os suspeitos, que estavam sob posse da substância ilícita, evadiram do local antes da chegada da equipe policial, mas foi instaurado procedimento investigativo para análise da procedência do material apreendido.

De acordo com investigação da PF, atualmente, a principal região de produção da maconha do tipo skunk é o Vale de Cauca, na Colômbia.

Para combater o tráfico internacional de drogas na fronteira entre Brasil/Colômbia, os policiais federais e os agentes da COE estão em operação na região do alto e médio Rio Negro, no Amazonas, desde o dia 5/6, sem prazo de encerramento.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas

