PF encontra quantia milionária escondida debaixo de colchão em operação contra o tráfico em MG

Dinheiro apreendido em operação — Foto: Polícia Federal/Divulgação

Dinheiro apreendido em Uberaba

Operação Homizio cumpre mandados em em Uberaba e Centralina, nesta terça (23), e mira organização criminosa interestadual suspeita de lavar dinheiro do tráfico de drogas.

A Polícia Federal, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (Ficco), realizou nesta terça-feira (23) em Uberaba e Centralina, a Operação Homizio para combater uma organização criminosa de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, foram apreendidos quase R$ 4 milhões durante as investigações, sendo a maior parte do dinheiro escondida debaixo do colchão de uma cama.

Oito pessoas foram presas, sendo sete durante o cumprimento de mandados de prisão e uma em flagrante. A polícia não divulgou o nome dos suspeitos.

Foram cumpridos nas duas cidades do Triângulo Mineiro quatro mandados de prisão preventiva, três mandados de prisão temporária e oito mandados de busca e apreensão. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara da Justiça Federal de Uberaba.

De acordo com a PF, as investigações começaram em 2022, quando a polícia apreendeu cerca de R$ 1,5 milhão em espécie que estava escondido em compartimentos de veículos dos investigados.

O dinheiro vem do tráfico de drogas e a suspeita é de que esteja ligado a uma organização criminosa com atuação em Minas Gerais e outros estados brasileiros, segundo a polícia. A quantia milionária, encontrada nesta terça-feira, debaixo do colchão, estava em um dos imóveis alvo dos mandados em Uberaba.

A Operação Homizio ainda aponta que a quadrilha utilizava diferentes formas de ocultação e dissimulação para dar aparência legal ao dinheiro. A ação foi batizada com esse nome, em referência ao termo que significa esconder alguém ou algo da Justiça.

Drogas, veículos e celurares foram apreendidos em Uberaba

Uma pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas durante a operação. Com ela, os agentes apreenderam 9 quilos de crack e R$ 10 mil em dinheiro.

Também foram apreendidos dois veículos, 14 celulares, dois laptops e um aparelho DVR. Os materiais serão analisados pelas autoridades para aprofundar as investigações sobre o esquema de lavagem de dinheiro e outros crimes atribuídos ao grupo.

