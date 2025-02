PF erradica mais de 5 mil pés de maconha no norte da Bahia

(Foto: ReproduAção aconteceu no município de Umburanas/BA

Juazeiro/BA. A Polícia Federal, em ação integrada com a CIPE-Caatinga/PMBA, realizou nesta quinta-feira (6/2) uma Ação de Erradicação de Plantios de Cannabis Sativa Lineu (Maconha), no município de Umburanas, no âmbito da Operação Carcará II.

Os plantios foram localizados por meio de levantamentos realizados pela Polícia Federal e Polícia Militar da Bahia em uma área com cerca de 3.110m². Como resultado, houve a erradicação de, aproximadamente, 5.360 pés de maconha.

Houve a prisão em flagrante de um indivíduo, em uma casa no interior da propriedade, que responderá por tráfico de drogas. O crime possui pena máxima de 15 anos de prisão.

O ciclo produtivo da cannabis é monitorado pelos policiais federais e novas ações são realizadas nos períodos próximos à colheita, coibindo a finalização do cultivo. A persistência das ações de erradicação de plantios de maconha tem como efeito direto a diminuição da oferta de maconha no mercado consumidor.

Com essas operações consecutivas, as Polícias Federal e Militar contribuem significativamente para o desabastecimento dos pontos de venda de droga nos estados da Região Nordeste, evitando assim a escalada da violência tais como: roubos, furtos, homicídios, latrocínios, guerra pelo domínio dos territórios de drogas, dentre outros crimes violentos, geralmente essas ocorrências giram em torno do tráfico de drogas.

Fonte: 46° BPM Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/02/2025/11:23:48

