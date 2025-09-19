PF, Exército e BPFRON apreendem mais 2 toneladas de droga em propriedade rural

Foto:Reprodução/PF | Ação ocorreu na zona rural de Palotina/PR

Nesta quinta-feira (18/9), ação integrada pela Polícia Federal, Exército e BPFron da Policia Militar do Paraná resultou em grande apreensão de entorpecentes na zona rural de Palotina/PR.

A operação teve início após uma grande apreensão de maconha realizada durante a madrugada do mesmo dia. Com a divulgação do caso, colaboradores anônimos reconheceram o caminhão apreendido e indicaram às equipes policiais um sítio na área rural de Palotina, onde teriam visto veículo semelhante na noite anterior (17/9).

De posse das informações, as equipes deslocaram-se até o endereço indicado, onde localizaram duas casas fechadas, dois galpões abertos, uma motocicleta e uma caminhonete.

Contudo, marcas de pneus compatíveis com as de um caminhão chamaram a atenção dos policiais. Ao se aproximarem de uma das residências, os agentes visualizaram, através de uma janela aberta, diversos fardos de substância análoga à maconha.

Na casa, foram localizados sacos pretos e rolos de papel-filme idênticos aos usados na primeira apreensão, além de duas espingardas de ar comprimido e uma balança digital de plataforma.

Todo o material apreendido – incluindo os veículos, armas e drogas – foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra, para adoção das medidas de Polícia Judiciária cabíveis.

Fonte: Polícia Federal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2025/10:33:47

