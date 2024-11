PF flagra quatro pontos de garimpo ilegal em São Felix do Xingu, no Pará

Operação Ouro Negro paralisa quatro pontos de garimpo ilegal no Pará. — Foto: Reprodução / PF-PA

Extração criminosa ocorria em terreno particular próximo à Terra Indígena Apyterewa.

A Polícia Federal deflagrou na terça-feira (19) a “Operação Ouro Negro” para combate de garimpos ilegais na região do distrito de Taboca, em São Félix do Xingu, no sudoeste do Pará.

Segundo a PF, foram quatro garimpos de extração de cassiterita flagrados em plena atividade dentro de um terreno particular, próximo à Terra Indígena Apyterewa.

Cinco escavadeiras hidráulicas foram apreendidas. Ninguém foi preso.

De acordo com a PF, os responsáveis pelos garimpos e pelos imóveis onde ocorriam as atividades ilícitas foram identificados. As investigações continuam para identificar compradores do minério e também a movimentação dos valores obtidos com o crime ambiental.

A PF informou que, também conhecida como ouro negro, a cassiterita é um minério que possui alta densidade, é resistente à ferrugem e é utilizado até nas telas dos celulares.

Para a extração, eram utilizadas estruturas fixas chamadas de planta de beneficiamento, além de escavadeiras hidráulicas.

Os envolvidos na extração, caso encontrados pela polícia, poderão responder pelos crimes de usurpação de matéria-prima da União e extração de recursos minerais sem autorização. As penas somadas podem chegar a até seis anos de prisão.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/11/2024/16:43:47

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...