PF investiga ataques hackers a instituições públicas e empresas de três estados

Foto:Reprodução | A Operação Timeout cumpriu dois mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão, nos Estados de São Paulo, Paraná e no Distrito Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira, 10, uma operação contra hackers suspeitos de integrarem um grupo criminoso responsável por ataques a sites de instituições públicas e privadas.

Segundo a Polícia Federal, os suspeitos operavam sob pseudônimos e se apresentavam em fóruns clandestinos de compartilhamento de dados como os autores de diversos ataques cibernéticos.

Entre os alvos afetados estariam sistemas ligados ao Poder Judiciário, universidades públicas, e empresas estatais, cuja instabilidade operacional causou prejuízos à prestação de serviços à sociedade. A PF ainda não informou qual foram as perdas totais em decorrência dos ataques.

Durante as investigações, foram identificados indícios de que os suspeitos utilizavam infraestrutura e tecnologia internacional para mascarar o protocolo de internet (IP) e uso de redes privadas virtuais (VPNs), o que dificulta o rastreamento dos suspeitos.

Além disso, a polícia também descobriu publicações de conteúdos reivindicatórios em fóruns especializados na deep web.

Diante dos fatos, os investigados poderão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático; interrupção ou perturbação de serviço telemático; associação criminosa; e divulgação de dados obtidos ilicitamente. As ordens judiciais foram autorizadas pela 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

