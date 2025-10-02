PF investiga fraudes no ‘Enem dos Concursos’; entenda

PF cumpre mandados da Operação Última Fase em estados do Nordeste; ação mira fraudes no CPNU e em outros concursos. | Marcelo Camargo/Agência Brasil

Ação da Polícia Federal cumpre mandados de prisão e busca em três estados para desarticular grupo que atuava em certames como o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

Concursos públicos, vistos por muitos como a porta de entrada para a estabilidade profissional e o reconhecimento social, tornaram-se alvo de uma rede criminosa que explorava a esperança de candidatos em busca de uma vaga no serviço público. Na manhã desta quinta-feira (2), a Polícia Federal desencadeou a Operação Última Fase com o objetivo de desarticular o esquema de fraudes em certames realizados em 2024.

A ação se concentrou nos estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas, com apoio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. De acordo com a PF, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, três de prisão preventiva e diversas medidas cautelares, entre elas o afastamento de servidores de seus cargos e o sequestro de bens.

As investigações apontam que o grupo fraudou provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) – apelidado de “Enem dos Concursos” – além de certames das Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, da Universidade Federal da Paraíba, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

CRIMINOSOS ELIMINADOS

Os envolvidos já foram eliminados dos processos seletivos e afastados das funções que ocupavam. Eles poderão responder pelos crimes de fraude em certame de interesse público, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documento público.

Segundo a Polícia Federal, a fiscalização foi reforçada nos últimos meses para ampliar a transparência e segurança dos concursos em todo o país. O trabalho tem sido desenvolvido em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Fonte: Terra Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/10/13:02:18

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...