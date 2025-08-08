PF investiga origem de 143 kg de ouro apreendidos na Amazônia Legal

Foto:Reprodução | A Polícia Federal (PF) abriu inquéritos para investigar a origem de mais de 143 quilos de ouro apreendidos em duas operações distintas realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na região da Amazônia Legal. As ações ocorreram com menos de 48 horas de intervalo.

A primeira apreensão foi registrada na segunda-feira (4), na BR-401, em Roraima, durante uma fiscalização de rotina.

Os agentes da PRF localizaram 103,35 kg de ouro escondidos em uma caminhonete. O motorista foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de usurpação de bens da União e crimes ambientais.

Na quarta-feira (6), outra abordagem na BR-230, em Altamira, no sudoeste do Pará, resultou na apreensão de aproximadamente 40 kg de ouro maciço. O condutor, também preso, afirmou aos policiais que receberia R$ 1,2 mil para transportar o material de Marabá até Santarém, no oeste do Estado.

O ouro apreendido foi encaminhado ao Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, em Brasília, para realização de perícia. O exame vai confirmar a composição do minério e pode fornecer indícios sobre a origem do material.

As investigações têm como foco o mapeamento das rotas utilizadas para o transporte do ouro e a identificação de possíveis organizações criminosas envolvidas na extração e comércio ilegal do minério na Amazônia.

