PF investiga suspeita de desvio em contratos de saneamento de R$ 150 milhões em Belém

Antiga Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan), atualmente Secretaria de Zeladoria Urbana (Sezel). — Foto: TV Liberal

Operação Óbolo de Caronte apura irregularidades em obras da antiga Secretaria Municipal de Saneamento entre 2020 e 2024.

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (16) a Operação Óbolo de Caronte, que apura um suposto esquema de fraude em licitações, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro em contratos da antiga Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan), atualmente Secretaria de Zeladoria Urbana (Sezel).

Segundo a PF, estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, 12 afastamentos cautelares de servidores, três suspensões de contratações e medidas de sequestro de bens, em Belém e no Rio de Janeiro. As ações foram determinadas pela Justiça Federal.

Contratos sob investigação

As investigações apontam que, entre 2020 e 2024, empresas ligadas ao grupo investigado firmaram contratos que somam cerca de R$ 153 milhões, incluindo obras de saneamento consideradas prioritárias para a capital paraense.

Parte desses contratos envolve recursos federais do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em projetos de drenagem e infraestrutura urbana executados pela prefeitura.

A PF também investiga saques em espécie logo após os pagamentos públicos, o que pode caracterizar lavagem de dinheiro. Em uma das situações apuradas, foram apreendidos R$ 601 mil em espécie, em novembro de 2024.

Projeto Mata Fome

Outro foco da operação é o Projeto Mata Fome, vinculado ao PAC Seleções do Governo Federal, com valor estimado em R$ 132 milhões. A licitação foi suspensa em janeiro de 2025 por decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA), após identificação de possíveis irregularidades.

Próximas etapas

A Polícia Federal informou que o inquérito segue em andamento e deve resultar em representações formais ao Ministério Público Federal (MPF). Os investigados podem responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, fraude em licitações, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Em nota, Edmilson Rodrigues destacou que não é citado e nem investigado na operação da Polícia Federal que investiga contratos assinados pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) entre os anos de 2020 e 2024, portanto com início antes da sua gestão.

Fonte: g1 PA e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/10/2025/09:41:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...