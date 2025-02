PF prende 26 em mega operação contra esquema de furtos de encomendas dos Correios no PA; prejuízo supera R$ 35 milhões

Objetos apreendidos durante a operação. — Foto: PF PA

Investigações apontaram que os crimes eram cometidos contra os Correios. Dentre os alvos de prisão, há 29 motoristas e ex-motoristas, que eram contratados por empresas terceirizadas.

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (18) a operação ‘VAR’, para desarticular e combater uma organização criminosa especializada em furtos de cargas e encomendas no Pará.

De acordo com a corporação, são cumpridos 42 mandados de prisão e 49 mandados de busca e apreensão no municípios paraenses de Ananindeua, Belém, Benevides, Bragança, Capitão Poço, Castanhal, Marituba, Moju e Igarapé-Açu; além de Maracaçumé, no Maranhão.

Até as 18h desta terça (18), o balanço da operação registrou:

26 prisões

Apreensão de cerca de R$17 mil em dinheiro em espécie;

5 veículos;

30 iPhones;

Equipamentos eletrônicos diversos: drone, projetores, painel solar, iPads.

As investigações apontaram que os crimes eram cometidos contra os Correios. A PF contou com o apoio da empresa por meio dos setores de segurança e inteligência corporativa, tanto no Pará quanto em Brasília.

Segundo a Polícia, os prejuízos aos cofres públicos, pagos a título de indenizações, desde 2019, superam R$ 35 milhões.

Como o esquema funcionava

Dentre os alvos de prisão, há 29 motoristas e ex-motoristas, que eram contratados por empresas terceirizadas que prestam serviços para os Correios, com rotas entre São Paulo e Belém e São Paulo e Marabá, no sudeste paraense.

Os Mandados foram expedidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Pará, que também determinou a suspensão das atividades de lojas que recebiam as cargas furtadas e o bloqueio judicial de valores nas contas dos investigados.

“Com o tempo, os investigados se aperfeiçoaram em burlar os sistemas de segurança dos caminhões, como lacres e alarmes, para esconder sua participação nos crimes. As ações de furto visavam eletrônicos como celulares, notebooks, tablets e TVs”, detalhou a PF.

As investigações também apontaram a existência de um esquema de receptação e distribuição destes itens. Por isso, também foram realizadas buscas e apreensões em seis lojas de aparelhos eletrônicos, as quais devem suspender as atividades comerciais. Além disso, os proprietários também foram presos preventivamente.

De acordo com a polícia, um dos alvos de prisão já havia sido preso em 2021 pelo mesmo crime de receptação de cargas roubadas. Nesta operação, ele teve duas de suas lojas, com suspeita de serem usadas para o crime, fechadas pela PF.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/02/2025/14:30:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com