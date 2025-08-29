PF prende caçador que promovia caça ilegal no Piauí e tinha 50 mil seguidores nas redes sociais

(Foto: Reprodução / Polícia Federal) – A prisão aconteceu durante a Operação Sniper, deflagrada no município de Caracol (PI).

A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quinta-feira (28), um homem suspeito de praticar crimes ambientais e de incentivar a caça predatória de animais silvestres no Parque Nacional da Serra das Confusões, no sudoeste do Piauí. O investigado, que acumulava cerca de 50 mil seguidores nas redes sociais, utilizava perfis na internet para compartilhar imagens de abate de espécies protegidas e para incentivar a prática criminosa.

A prisão aconteceu durante a Operação Sniper, deflagrada no município de Caracol (PI). Além do mandado de prisão preventiva, os agentes cumpriram mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal.

Na residência do suspeito, a PF apreendeu armas de fogo, munições, equipamentos de caça, mídias eletrônicas e dispositivos utilizados para produção e divulgação do conteúdo ilícito. Segundo as investigações, ele também promovia rifas de armamentos e acessórios de caça em suas redes sociais.

Proteção da fauna

De acordo com a Polícia Federal, a Operação Sniper tem como objetivo combater a caça predatória e reforçar a proteção da fauna no Parque Nacional da Serra das Confusões, considerado uma das maiores unidades de conservação ambiental do país.

“O investigado promovia e divulgava a prática de crimes ambientais por meio da internet, incluindo imagens de abate de espécies protegidas, além de promover rifas de armamentos e acessórios de caça”, destacou a PF em nota.

Fonte: Canal121 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/08/2025/14:21:27

