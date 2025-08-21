PF prende dois homens que fabricavam fuzis ilegalmente no interior de SP — Foto: Divulgação

A investigação começou há dez dias, após denúncia sobre a produção de armas com equipamentos industriais de alta precisão.

A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar de São Paulo, prendeu dois homens na noite desta quarta-feira por fabricar ilegalmente fuzis em Santa Bárbara d’Oeste. A investigação começou há dez dias, após denúncia sobre a produção de armas com equipamentos industriais de alta precisão.

A suposta fábrica de peças aeronáuticas era, na verdade, usada para fabricar armamentos. Os suspeitos foram flagrados descarregando caixas com peças de fuzis em uma casa em Americana, onde também foram encontrados fuzis prontos, munições e outros componentes.

Os presos, de 33 e 38 anos, são de São João da Boa Vista e Campinas. Eles alegaram produzir réplicas de fuzis para venda em diversos estados. Ambos foram autuados por posse e comércio ilegal de armas, com penas que podem chegar a 18 anos de prisão.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos.

