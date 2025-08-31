PF prende dois tripulantes de avião com 430 kg de cocaína no Pará

Foto: Reprodução | A Polícia Federal prendeu, na noite de sexta-feira (29), dois homens que transportavam cerca de 430 quilos de pasta base de cocaína em um avião monomotor que fez pouso forçado em uma fazenda na região do garimpo do Madii no munícipio de Santana do Araguaia, no sul do Pará.

Os presos foram identificados como um brasileiro e um boliviano. Eles estavam a aproximadamente 40 quilômetros do local onde a aeronave havia sido abandonada. Com a dupla, a PF apreendeu um revólver calibre .38 municiado, 16 cartuchos intactos, três celulares, dois GPS aeronáuticos, um rádio-transmissor, cédulas de moeda boliviana e um documento de identidade falso.

De acordo com a Polícia Federal, o brasileiro possuía mandado de prisão em aberto por condenação definitiva por roubo, expedido pela Justiça de Santa Catarina. Os dois foram levados ao Presídio de Redenção (PA), onde permanecem à disposição da Justiça.

A investigação aponta fortes indícios de tráfico internacional de drogas, considerando o prefixo boliviano da aeronave, a grande quantidade de cocaína e a apreensão de moeda estrangeira.

A droga havia sido localizada ainda na madrugada pela Polícia Militar e encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Redenção. Após autorização judicial, a substância foi incinerada.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar outros envolvidos.

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal no Pará

Fonte: Comunicação Social da Polícia Federal no Pará

