PF prende em flagrante dono de serraria por receptação de madeira ilegal no Pará

Operação prende dono de serraria por receptação de madeira ilegal no Pará. — Foto: Reprodução / PF-PA

Madeira ilegal era comercializada em Castanhal, no nordeste do estado, em operação conjunta com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Uma operação da Polícia Federal e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Semas) prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (4), o dono de uma serraria por receptação de madeira ilegal em Castanhal, no nordeste do Pará.

A prisão é resultado da operação Estância Virola de combate ao comércio ilegal de madeira. Na ação, cerca de 360 metros cúbicos de madeira foram apreendidos, durante cumprimento de dois mandados de busca e apreensão.

A PF informou que as investigações apontaram que o homem preso é dono da serraria, que recebia madeira de origem ilegal, sem qualquer documentação.

Já que a madeira era comercializada, o dono da serraria, que não teve a identidade divulgada, foi autuado em flagrante por receptação qualificada, além de depósito de madeira irregular, operação de atividade poluidora e posse ilegal de arma de fogo.

Ainda segundo a PF, um revólver de calibre 38 carregado com cinco munições foi encontrado dentro de uma gaveta. No cumprimento dos mandados também foram apreendidos três caminhões, uma caminhonete e documentos relacionados à atividade ilegal.

A madeira apreendida foi encaminhada pela Semas à Prefeitura de Castanhal.

A PF informou que o nome da operação, Estância Virola, se refere ao tipo de madeira apreendido no início das investigações.

A ação foi desdobramento da operação Beira Rio, deflagrada em julho. Na ocasião, foram desativadas duas serrarias ilegais, apreendidos cerca de 450m³ de madeira e uma pessoa presa por receptação, comércio ilegal e transporte ilegal de madeira.

Fonte: g1 Pará — Belém/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/09/2023/15:06:53

