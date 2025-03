PF prende, em MG, homem que furtou réplica da Constituição Federal no 8 de janeiro

(Foto: Joedson Alves/Agencia Brasil) – Praça dos Três Poderes, em Brasília, foi invadida em 8 de janeiro de 2023

Condenado a 17 anos de prisão, réu estava foragido da Justiça e foi localizado em São Lourenço

A Polícia Federal prendeu, nesta quinta-feira (20), em São Lourenço, no Sul de Minas Gerais, um homem condenado pelos atos de 8 de janeiro de 2023, em Brasília. Ele estava foragido e foi localizado com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais.

O réu foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 17 anos de prisão pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada.

Entre as acusações, está o furto de uma réplica da Constituição Federal de 1988, ocorrido durante a invasão das sedes dos Três Poderes. Além da pena de reclusão e detenção, o condenado deverá pagar, junto aos demais envolvidos, R$ 30 milhões em indenização por danos morais coletivos.

Segundo dados do Ministério Público Federal (MPF), divulgados em dezembro do ano passado, 310 pessoas já foram condenadas pelo STF por participação nos atos do dia 8 de janeiro. Destas, 229 foram condenadas como executoras e 81 como incitadoras.

Outras 500 pessoas que respondiam por crimes considerados menos graves assinaram acordos com o MPF, comprometendo-se a cumprir medidas alternativas para encerrar as ações penais.

As condenações por incitação referem-se a pessoas que estavam acampadas em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília. De acordo com o STF, o grupo teria incentivado a atuação das Forças Armadas com base em alegações de fraude nas eleições de 2022. Ainda segundo o tribunal, a permanência no local após os ataques contribuiu para a continuidade do movimento.

