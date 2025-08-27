PF prende homem em Porto de Moz durante operação que investiga ameaças a candidata a vereadora

(Foto: Reprodução) – Segundo a Polícia Federal, as ameças foram feitas por homens encapuzados durante as eleições de 2024, em Porto de Moz, região do Xingu

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (27 ago. 2025), uma operação para apurar crimes eleitorais no município de Porto de Moz, no Pará.

De acordo com a PF, as investigações se referem a fatos ocorridos durante as eleições municipais de 2024. Um grupo de homens encapuzados teria ameaçado e coagido uma candidata a vereadora da cidade.

Diante do caso, a Justiça autorizou as buscas para apurar se a intenção era prejudicar ou impedir a participação da candidata no pleito.

A ação contou com o apoio do Ministério Público Eleitoral e cumpriu oito mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Eleitoral.

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam celulares e documentos, que serão periciados. Em uma das casas, os policiais encontraram uma arma de fogo sem registro. O morador foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Porto de Moz.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/08/2025/14:34:06

