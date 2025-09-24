PF prende homem por atentado contra a segurança aérea brasileira em aeronave interceptada pela FAB

Foto:Reprodução/PF | Aeronave suspeita vinda do Peru entrou no espaço aéreo nacional sem comunicação com os órgãos de controle

Nesta segunda-feira (22/9), a Polícia Federal, em ação integrada com a Força Aérea Brasileira (FAB), prendeu em flagrante indivíduo por atentado contra a segurança do transporte aéreo brasileiro.

Uma aeronave suspeita vinda do Peru entrou no espaço aéreo nacional sem plano de voo, matrícula ou comunicação com os órgãos de controle. Foi acionado um caça da FAB e, após tentativas de contato sem resposta, foram aplicados todos os procedimentos previstos, incluindo Tiro de Aviso e Tiro de Detenção, levando o piloto a realizar pouso em área próxima à Tefé/AM.

Agentes da Polícia Federal foram imediatamente enviados ao local, com apoio de um helicóptero da FAB, para deter o suspeito e preservar os vestígios para perícia e prosseguimento das investigações.

Há forte indício de que a aeronave interceptada transportava drogas ilícitas provenientes do Peru, as quais, segundo relatos de populares, foram lançadas ao solo pelo piloto durante a sua tentativa de fuga.

Fonte: Polícia Federal

