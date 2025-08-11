PF prende procurador de SP suspeito de abuso sexual contra filha de 8 meses

Foto: Reprodução | Perícia confirmou crime. Homem estava foragido desde a primeira fase de operação contra crimes relacionados à pedofilia. PGE instaurou procedimento administrativo que pode resultar em demissão.

A Polícia Federal prendeu, na tarde de sexta-feira (8), um procurador do estado de São Paulo suspeito de abusar sexualmente da própria filha bebê e de compartilhar e produzir material de abuso sexual infantil. Segundo a PF, uma perícia confirmou que o homem cometeu o crime contra a filha quando ela tinha apenas oito meses.

A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo informou que acompanha as investigações e que instaurou procedimento administrativo que pode levar à demissão do procurador (leia íntegra da nota mais abaixo).

Esta é a segunda fase de operação da PF que tem como objetivo investigar crimes decorrentes de pedofilia. Na primeira, em 18 de junho, o mesmo suspeito teve dispositivos apreendidos, sob indícios de compartilhamento e produção de material.

O procurador era considerado foragido e foi encontrado em hotel próximo ao Aeroporto de Congonhas.

A operação, batizada de Kore 32, é de responsabilidade da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da PF. Além de estupro de vulnerável, os policiais envolvidos também apuram a posse, o compartilhamento e a produção de imagens de abuso sexual infantojuvenil pela internet.

Leia a íntegra da nota da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo:

A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE-SP) acompanha as investigações da Operação Kore 32 e instaurou procedimento administrativo que pode resultar na demissão do procurador. A Corregedoria e o Gabinete da Procuradora Geral mantêm contato permanente com as autoridades competentes, respeitando o sigilo legal, para garantir que todas as medidas adotadas estejam em plena conformidade com a legislação e com os princípios que regem a Administração Pública.

Fonte: g1/ Jornal Folha do Progresso

