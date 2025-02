PF prende reincidente de abuso sexual infantil em Paragominas (PA)

Foto: Reprodução | Foram cumpridos um mandado de prisão e um de busca e apreensão.

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira feira (12/2) a operação “Remember”, na cidade de Paragominas, região sudeste do Pará, para combater crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de imagens e vídeos relacionados ao abuso sexual infantojuvenil pela internet, além do possível crime de estupro de vulnerável.

Foi cumprido mandado de prisão preventiva e apreendidos aparelho celular, um tablet e um computador que irão passar por perícia técnica. O alvo é suspeito de fazer vídeos e fotos de menores com conteúdo sexual.

O investigado já havia sido preso em flagrante no ano de 2014 pela Operação Infância Segura II, ocasião em que armazenava mais de 36 mil imagens. Ele poderá responder por produção, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantojuvenil, além do crime de estupro de vulnerável.

Fonte: Polícia Federal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/02/2025/13:59:32

