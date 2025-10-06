PF prende seis pessoas no Aeroporto de Guarulhos | SP

Foto:Polícia Federal | Prisões ocorreram durante fiscalizações entre os dias 3 e 5 de outubro

A Polícia Federal prendeu seis pessoas em uma série de ações de fiscalização realizadas entre os dias 3 e 5 de outubro no aeroporto de Guarulhos. As operações resultaram em quatro prisões por tráfico internacional de drogas e duas capturas de procurados pela Justiça.

As ações de combate ao narcotráfico levaram à apreensão de mais de 27 kg de cocaína. Em uma delas, policiais federais, durante fiscalização de rotina no controle migratório, abordaram uma mulher que embarcaria para a França.

A revista de sua bagagem revelou quase 14 kg de cocaína, levando à sua prisão em flagrante. No mesmo dia, com o apoio de cães farejadores e equipamentos de raios-X, foram identificadas malas suspeitas com destino a Portugal.

O proprietário, um cidadão português que seguia viagem até Zurique, foi localizado a bordo da aeronave e preso após perícia confirmar a presença de 11 kg de cocaína em compartimentos ocultos. Já no domingo (5/10), duas passageiras brasileiras foram flagradas, também em voo para a França, transportando mais de 1 kg de cocaína cada sob suas roupas. Ambas foram presas em flagrante por tráfico internacional de drogas.

Além das apreensões de drogas, policiais federais efetuaram a prisão de dois homens procurados pelas Justiças dos Estados de Alagoas e Paraná. Um deles era alvo de mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva. Os capturados foram conduzidos às autoridades responsáveis.

Fonte: Polícia Federal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/10/10:08:29

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...