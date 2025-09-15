PF prende suspeitos de desviar R$ 1 bilhão em ataque hacker

Foto:Reprodução | A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (13), oito integrantes de uma organização criminosa acusada de realizar um dos maiores ataques hackers já registrados contra o sistema financeiro nacional.

O grupo é apontado como responsável por fraudes bancárias que desviou mais de R$ 1 bilhão de instituições financeiras, por meio de acessos indevidos ao sistema de pagamentos instantâneos (Pix).

Segundo a PF, os suspeitos exploravam vulnerabilidades para subtrair valores do arranjo Pix a partir de contas PI mantidas junto ao Banco Central. As prisões em flagrante foram convertidas em preventivas, e os investigados responderão por organização criminosa e tentativa de furto qualificado por meio eletrônico.

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos. Em nota, a corporação destacou que mantém prioridade no combate às fraudes digitais e na proteção da integridade do sistema financeiro.

Relembre o caso

Em julho, criminosos invadiram os sistemas da C&M Software, empresa de tecnologia que presta serviços a instituições financeiras no Brasil. Na ocasião, João Nazareno Roque, de 48 anos, funcionário da companhia, foi preso acusado de facilitar a ação dos hackers.

De acordo com as investigações, pelo menos R$ 541 milhões foram desviados da BMP Instituição de Pagamento. Roque confessou ter entregue logins e senhas aos criminosos em troca de pagamentos que totalizaram R$ 15 mil. Ele também relatou que recebia instruções de fraude por meio da plataforma Notion e executava comandos no sistema da empresa desde maio.

O operador de TI ainda revelou que seus celulares eram trocados a cada 15 dias por ordem dos criminosos, para evitar rastreamento.

