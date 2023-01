PF prende suspeitos de exploração sexual infantil e cumpre mandados de busca e apreensão no Pará

Operação Rede de Proteção da PF cumpre mandados no Pará e em outros estados brasileiros. — Foto: Reprodução / PF-PA

Até o fim da manhã, 9 pessoas já tinham sido presas e 3 mandados de busca e apreensão durante operação Rede de Proteção.

A operação Rede de Proteção, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (26), prendeu 9 pessoas e cumpriu três mandados de busca e apreensão no Pará até o fim da manhã.

A ação que também ocorre em outros estados brasileiros investiga crimes relacionados a abuso sexual infantil.

Até as 9h, policiais continuavam nas ruas. O balanço inicial indicava que, até o mesmo horário:

Os locais de cumprimento dos mandatos e das prisões em flagrante ainda não foram detalhados. Segundo a PF, até o fim da manhã, já havia registros de prisões efetuadas em 21 estados.

Segundo a PF, as ações começaram no início deste mês, com cumprimento de mandados de prisão que já tinham sido expedidos.

As superintendências da PF em todo o país fazem operações centradas em “crimes sexuais contra crianças por meio da internet”.

“A Operação Rede de Proteção tem por objetivo reprimir crimes sexuais contra crianças e adolescentes, retirando do convívio social indivíduos investigados, processados criminalmente e até condenados, dando efetividade ao sistema de justiça criminal e impedindo que novos delitos sejam cometidos”, diz o material divulgado.

Nova diretoria

Segundo a corporação, a operação é a primeira da nova Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da PF e das delegacias especializadas no tema.

“O combate aos crimes cibernéticos, incluindo os relativos ao abuso sexual infantil é uma prioridade da Polícia Federal, em linha com as diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e que ganha a devida relevância e estrutura com a criação da DCIBER/PF e das Delegacias Especializadas”, escreveu a PF no material de divulgação.(As informações são do Por g1 Pará — Belém).

