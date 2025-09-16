PF realiza leilão em Manaus com ouro, veículos de luxo e bens de organização criminosa

(Foto: Reprodução) – Apreensão de joias da Polícia Federal no Amazonas para leilão online em 30 de setembro.

A Polícia Federal no Amazonas (PF-AM), em conjunto com a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD), realizará no dia 30 de setembro um leilão online de bens apreendidos de uma organização criminosa que atuava na região. O evento será conduzido pela plataforma Norte Leilões e disponibilizará itens de alto valor, confiscados em operações realizadas em Manaus.

Entre os lotes que serão leiloados estão veículos de luxo, como SUVs, além de ouro e outros bens com valor comercial elevado. Os itens foram apreendidos durante investigações e operações contra o crime organizado e tiveram a alienação autorizada judicialmente.

O leilão será realizado de forma exclusivamente virtual. Interessados devem acessar o site www.norteleiloes.com.br, onde estão disponíveis o edital completo, a lista dos bens ofertados e as orientações sobre o processo de participação. Podem participar pessoas físicas e jurídicas que atendam aos requisitos estabelecidos no edital.

Os valores arrecadados com a venda dos bens serão revertidos para o Estado, conforme previsto na legislação que rege a gestão de ativos apreendidos em ações contra o crime organizado. A iniciativa integra as medidas legais voltadas à destinação de patrimônio obtido de forma ilícita.

