PF realiza operação de combate aos crimes de descaminho de bebidas, lavagem de dinheiro e organização criminosa

Foto:Reprodução/PF | A ação ocorre no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (30/9), a Operação Fake Tour, contra grupo criminoso que atuava na região da fronteira do Uruguai com o Brasil, introduzindo bebidas de maneira irregular no país.

Na ação, policiais cumprem 17 mandados de busca e apreensão e 21 medidas cautelares diversas da prisão em três estados (RS, SC e PR), além do bloqueio de contas bancárias e indisponibilidade de bens.

O grupo agia introduzindo bebidas oriundas de freeshops uruguaios em território nacional de forma clandestina. As bebidas chegavam aos verdadeiros importadores por meio de falsas excursões de turismo, que partiam de Santa Catarina até as fronteiras do Brasil com o Uruguai.

A operação tem como objetivo, além de combater a prática criminosa, resguardar os interesses da sociedade e de comerciantes que atuam sob o manto da legalidade, protegendo a geração de empregos e dissuadindo a concorrência desleal.

Fonte: Polícia Federal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/09/2025/10:35:11

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...