Pianista da cantora Luiza Possi morre em acidente de carro; vídeo

Artista gravou um vídeo lamentando a morte do amigo.

Ivan Gonçalves Teixeira de Lima, de 45 anos, pianista da cantora Luiza Possi, há 19 anos, morreu em um acidente na manhã de domingo (24), na BR-267, em Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina (MS). A vítima estava acompanhado da namorada, Ariane Renovato Ross, que também não resistiu aos ferimentos.

Bastante emocionada, Luiza lamentou a perda do músico e da namorada em uma rede social. De acordo com a artista, Ariane Renovato Ross trabalhava como cantora, atriz, dubladora e locutora.

“Meu grande parceiro da vida, meu grande companheiro de aventuras. Só dizia sim. Foi comigo para todos os lugares. Se ele não pudesse fazer um show de piano e voz, eu não substituía ele. Eu simplesmente não fazia, porque ele era a alma da minha banda, a alegria das nossas vidas, dos nossos dias”, conta Luiza.

A cantora ainda disse que Ivan deixa duas filhas, Helena e Bianca. “Eu vou sentir uma falta enorme e eu quero deixar aqui as minhas condolências à família do Ivan, aos amigos, minha banda, minha equipe, que deve estar passando por uma dor muito grande, assim como eu. Em estado de choque. Vá com Deus, Ivan, eu amo você e vou te amar para sempre”, disse.

ACIDENTE

O Corpo de Bombeiros informou que Ariane estava dirigindo o carro e Ivan estava no banco do passageiro. Ela teria perdido o controle do veículo e bateu em um coqueiro, às margens da rodovia. Os corpos ficaram presos às ferragens.

Com o cassal havia dois cachorros, que fugiram após o acidente e ainda não foram encontrados

Ainda de acordo com as informações dos militares, o carro seguia sentido São Paulo/Bataguassu. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local, mas não conseguiu reanimar o casal.

