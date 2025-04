PIB do Pará alcançou o valor de R$ 64 bilhões segundo novo indicador econômico

(Foto: Reprodução) – Com crescimento trimestral de 0,37% e desempenho anual superior ao do Brasil, o estado consolida sua relevância no cenário econômico nacional.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Pará atingiu a marca de R$ 64 bilhões no quarto trimestre de 2024, representando 2,1% da economia nacional. O dado, divulgado nesta semana pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), marca uma nova fase na forma como a economia paraense será acompanhada, com a adoção do PIB Trimestral, um avanço estratégico para a tomada de decisões públicas e privadas.

Com crescimento trimestral de 0,37% e desempenho anual superior ao do Brasil, o estado consolida sua relevância no cenário econômico nacional. Destaque para o setor agropecuário, que cresceu 21,83% no período, mesmo com a retração de 3,2% no restante do país.

“O PIB trimestral é importante porque conseguimos acompanhar a dinâmica da atividade econômica do Estado de forma mais rápida e precisa, quase em tempo real. Isso coloca o Pará em um grupo seleto de nove estados que usam essa metodologia”, afirmou Marcel Botelho, presidente da Fapespa, durante a apresentação.

Desempenho por setor: agropecuária lidera

Os dados indicam um panorama robusto para a economia paraense. Entre os principais resultados:

Agropecuária: crescimento de 21,83% no ano, impulsionado pela resiliência frente às adversidades climáticas que atingiram outras regiões.

Indústria: crescimento acumulado de 1,7% em 2024, com 1,15% no quarto trimestre, em linha com a média nacional.

Serviços: expansão anual de 3,11%, refletindo uma recuperação sólida e consistente ao longo do ano.

PIB Trimestral: mais precisão, mais agilidade

A adoção do PIB Trimestral Paraense permite que decisões econômicas e políticas públicas sejam mais ágeis, fundamentadas em dados recentes e específicos. O novo método utiliza a base de dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais (SCNT/IBGE), avaliando as principais atividades econômicas e impostos.

As vantagens incluem:

Monitoramento em tempo real da economia estadual.

Identificação de tendências sazonais.

Base técnica sólida para atração de investimentos privados.

Maior capacidade de comparação com outros estados e com a média nacional.

“O Estado tem um resultado positivo e um retrato atualizado das informações. É possível construir cenários com políticas públicas que correspondam à realidade da sociedade”, destacou Norma Maria Bentes, representante do IBGE.

Projeção para 2025: atração de investimentos e legado da COP30

A apresentação do novo boletim também sinaliza um ambiente mais atrativo para investidores nacionais e estrangeiros. Com dados mais precisos, o Pará demonstra transparência e capacidade de planejamento, elementos fundamentais em um ano marcado pela preparação para a COP30, que será realizada em novembro em Belém.

O próximo boletim do PIB Trimestral está previsto para agosto de 2025, quando será divulgado o desempenho da economia paraense no primeiro trimestre deste ano.

Fonte: Mateus Souza – Belém Negócios e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/04/2025/15:04:14

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

