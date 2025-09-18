PIB do Pará cresce 5,36% no 1º trimestre e supera média nacional

(Foto: Reprodução) – Elaborado pela Diretoria de Estatística e de Tecnologia e Gestão da Informação (DETGI) da Fapespa, o documento destaca o comportamento PIB estadual em comparação ao do Brasil

No primeiro trimestre de 2025, o Produto Interno Bruto (PIB) do Pará registrou crescimento de 5,36% em comparação ao mesmo período do ano anterior, índice superior ao nacional, que ficou em 2,85%. O desempenho estadual foi puxado principalmente pelos setores agropecuário e industrial, que apresentaram altas de 12,3% e 22,7%, respectivamente. Os dados constam no Boletim do PIB Trimestral do Estado do Pará, divulgado nesta quinta-feira (18) pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).

Em relação ao último trimestre de 2024, o Produto Interno Bruto (PIB) paraense subiu, no primeiro trimestre de 2025, 2,69%, mantendo a linha de crescimento. O número também representa um acréscimo acima do valor nacional, que foi de 1,4%.

O boletim é elaborado pela Diretoria de Estatística e de Tecnologia e Gestão da Informação (DETGI) da Fapespa, com base em informações do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais (SCNT/IBGE). O documento traz uma leitura atualizada da economia estadual em 2025, analisando os desempenhos da agropecuária, indústria e serviços, além da comparação com os indicadores nacionais.

Segundo a Fapespa, a iniciativa contribui para reduzir a defasagem na divulgação dos dados regionais e garante maior transparência e acesso às informações, tanto para gestores públicos e pesquisadores quanto para a sociedade em geral. “O PIB trimestral é importante devido a sua agilidade de informações, dado que supera o atraso de dois anos de informações do PIB antes divulgado, e agora temos uma estimativa mais próxima, com informações trimestrais”, explica o economista e bolsista da Fapespa, Rickson Oliveira, integrante da equipe de monitoramento do PIB estadual e municipal.

Panorama geral – O PIB do Pará no período somou R$ 68,7 bilhões. A agropecuária foi o setor que mais se destacou, respondendo por 4,2% da produção nacional. A boa performance se deveu sobretudo à agricultura, beneficiada pelas condições climáticas favoráveis, com chuvas que contribuíram para a irrigação e a produtividade de lavouras como soja, mandioca, milho e laranja.

“No setor de agro, há uma particularidade: apesar de o açaí ser um dos nossos carros-chefes, ele não entra nas estimativas por conta de não termos encontrado uma fonte confiável que possa disponibilizar a produção de açaí ao nível trimestral, porém a gente consegue estimar outras lavouras, como soja, milho e mandioca, que também têm muita importância na nossa agricultura”, explica Rickson. “Somado ao excelente desempenho da pecuária, que vem sofrendo com aumento no preço da arroba do boi gordo desde o ano passado, o crescimento foi bastante positivo no setor agropecuário”, acrescenta.

O setor industrial também apresentou expansão em todas as atividades, com destaque para a mineração. Conforme a técnica Thays Santos, estatística da equipe do PIB Trimestral, “Esse resultado foi possível graças ao desempenho expressivo de unidades de produção como Canaã dos Carajás e Marabá, que alcançaram recordes e excelentes performances operacionais. Graças a isso, o setor seguiu liderando o crescimento industrial do Pará e alcançou participação de 8,1% na produção mineral nacional”, destacou.

Já os serviços tiveram retração de -3,84% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, mas registraram crescimento de 4,23% na comparação com o último trimestre de 2024. Esse avanço foi puxado por segmentos como comércio, transporte, armazenagem e correio. “Esse desempenho positivo também pode ser observado nos dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que mostram que o Estado encerrou o semestre com 6.038 novas vagas formais no setor de serviços, ou seja, houve mais contratações do que demissões, reforçando os resultados estimados pela nossa análise”, afirmou a técnica.

Ferramenta interativa – Junto ao boletim, a Fapespa lançou o Dashboard de Monitoramento do PIB Trimestral do Pará, que reúne dados de 2012 a 2025 em uma plataforma interativa e trilíngue (português, inglês e espanhol). A ferramenta permite acompanhar a evolução do PIB estadual por setores e subsetores, além de possibilitar comparações com os resultados nacionais. O recurso amplia a acessibilidade das informações e pode ser utilizado por pesquisadores, investidores e instituições internacionais.

Outro diferencial é a vinculação dos indicadores econômicos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), permitindo que a análise do desempenho da economia paraense esteja alinhada às metas globais de sustentabilidade. “O dashboard representa um avanço porque democratiza o acesso às estatísticas econômicas e amplia sua visibilidade internacional. Além de permitir análises dinâmicas sobre o crescimento econômico do Pará, também conecta os indicadores locais aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), fortalecendo a relação entre desenvolvimento econômico, responsabilidade social e sustentabilidade”, explica Thays.

De acordo com a Coordenadoria de Estatística Econômica e Contas Regionais (CEECR), da DETGI/Fapespa, a iniciativa busca tornar as análises mais acessíveis, oferecendo um panorama ágil da economia paraense e fornecendo uma base sólida para políticas públicas, planejamento empresarial e novos investimentos no Estado. Mais informações sobre os destaques setoriais e o boletim completo podem ser conferidos aqui.

