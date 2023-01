Picape é jogada para fora de rodovia e capota após ultrapassagem de caminhão

Saveiro capotada depois de ser fechada em rodovia (Foto: Marcos Maluf)

Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira, (15) em Campo Grande

Na manhã desta sexta-feira (13), vendedor, de 47 anos, acabou capotando o veículo modelo Saveiro, após ser fechado por caminhão-baú na BR-163, após a entrada do Bairro Jardim Colúmbia, região norte de Campo Grande.

O motorista da Saveiro contou que seguia sentido Jaraguari/Campo Grande, quando o condutor do caminhão tentou fazer uma ultrapassagem e não deu tempo, momento em que o condutor do caminhão entrou bruscamente na pista, o que fez a traseira do caminhão acertar a Saveiro.

Devido à colisão, o carro de passeio perdeu o controle e acabou saindo da pista e parando com as rodas para cima e um canteiro nas margens da rodovia. O vendedor que dirigia a picape disse que não tem seguro porque pegou o carro recentemente.

Os motoristas da carreta não quiseram conversar com a reportagem e tiraram o veículo do local, apenas disseram que deixaram o caminhão estacionado em um posto de combustível. A Saveiro tem placa de São Paulo, ninguém ficou ferido.

