Pichadores continuam sujando Novo Progresso

Casas são marcadas com siglas de facção e moradores alegam falta de segurança em bairros da cidade de Novo Progresso, no Pará. – (Foto:Jornal Folha do Progresso)

Pichadores continuam agindo em Novo Progresso e causando transtornos à população que fica atônita com as atitudes de grupos que sujam a cidade e muitas vezes deixam as letras CV, iniciais da facção criminosa Comando Vermelho. Neste Final de anos, diversas casas e vários pontos da cidade teve o muro e/ou parede sujos com tinta vermelha e a moradora não soube a quem atribuir o ato de vandalismo.

De acordo com dona de casa que relatou para reportagem do Jornal Folha do Progresso, durante a madrugada ela pôde ouvir vários latidos de cães, no entanto, não imaginou que pudesse ser por conta da presença dos elementos em sua calçada. “Acordei com os latidos, mas não fiquei preocupada porque os bichos geralmente latem muito à noite, principalmente quando aparece algum gato pelo muro”, afirmou.

Leia também:Caso de Polícia – Vândalos picham muros, e jogam bombinhas nas residências de bairro, em Novo Progresso; Vídeo

*Ousados, pichadores continuam deixando suas marcas em Novo Progresso

No portão da casa, uma tinta preta foi pintada, sujeira que certamente não sairá com facilidade. Já no muro da residência, foram pichadas as letras CV, referência ao Comando Vermelho, organização criminosa criada em 1979 na prisão Cândido Mendes, na Ilha Grande, Rio de Janeiro, como um conjunto de presos comuns e presos políticos membros da Falange Vermelha, que lutaram contra a ditadura militar.

Segundo moradora, a ação dos pichadores não pode ser atribuída a um ato isolado de vandalismo, diversos pontos da cidade foram executados com a mesma sigla. Basta andar pelos Bairros Jardim Planalto, Santarém, Jardim América, Pires de Lima entre outros que a mesma sigla foi pichada. Eles deveriam respeitar a residências, tudo tem custo par manter a pintura , isso pra mim é vandalismo, a polícia tem que tomar providencias e agir, concluiu.

Conforme apurado pela Reportagem do Jornal Folha do Progresso duas facções criminosas, PCC e CV, disputam espaço no Pará

Na busca por controle da “rota do tráfico”, áreas mais visadas são Altamira, Barcarena, Itaituba, Belém, Cametá, Abaetetuba, Santarém e Marabá. Estudo foi feito pela Uepa, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

