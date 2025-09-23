Piloto confunde motel com pista e avião faz pouso forçado em pasto

Foto:Reprodução | O piloto tentou arremeter, mas perdeu força no motor e sofreu ferimentos leves

Um avião bimotor de pequeno porte fez um pouso forçado em uma área de pastagem na noite de domingo (21), em Votuporanga, no interior de São Paulo. O caso chamou atenção porque, segundo a ocorrência, o piloto confundiu as luzes de um motel próximo ao aeroporto com as luzes da pista de pouso.

De acordo com o boletim de ocorrência, o piloto havia sido contratado para levar a aeronave, prefixo PT-VRD, de Ribeirão Preto até Votuporanga. No entanto, ao se aproximar do destino, errou a referência e acreditou que as luzes do motel eram as do aeroporto.

Ao perceber o engano, o piloto tentou arremeter, mas um dos motores perdeu aceleração e a aeronave acabou colidindo no pasto próximo à rodovia Péricles Belini (SP-461), a poucos metros do Aeroporto Estadual de Votuporanga.

Ferimentos leves e resgate

Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas o piloto estava a bordo. Ele sofreu ferimentos leves no rosto e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Santa Casa de Votuporanga.

Área isolada e investigação

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil. O caso será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), responsável por apurar as causas do acidente.

